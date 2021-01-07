بعد إعلان الطوارئ في طوكيو| رئيس وزراء اليابان يكشف مصير الأولمبياد

كشف يوشيهيديه سوجا، رئيس وزراء اليابان، مصير أولمبياد طوكيو، بعد إعلان حالة الطوارئ في مدينة طوكيو بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأعلن رئيس وزراء اليابان اليابان اليوم، الخميس، إعلان حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث مناطق أخرى، بداية من غدٍ الجمعة، وحتى 7 فبراير المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال رئيس وزراء اليابان خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه فرض حالة الطوارئ:" أولمبياد طوكيو ستقام في موعدها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية".
يذكر أن أولمبياد طوكيو تم تأجيلها العالم الماضي، بسبب تفشي الفيروس التاجي.
ومن المقرر أن تقام أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو المقبل إلى الثامن من أغسطس.
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