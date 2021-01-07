أشرف صبحي: إجراءات احترازية لضمان خروج مونديال اليد بشكل يليق بمصر

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التواصل مع مسئولى وزارة الصحة لمتابعة الملف الطبى لبطولة كأس العالم لكرة اليد التى تقام بمصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتعليمات الإرشادية التى أقرتها اللجنة الطبية بالاتحاد الدولى وكذلك وزارة الصحة.

جاء تواصل صبحى مع زايد فى ضوء تسلم وزارة الصحة الملف الطبى لكنه حرص على المتابعة لضمان خروج البطولة فى أفضل شكل يليق باسم مصر تزامنا مع الظروف التى تمر بها مختلف الدول من تفشى فيروس كورونا.

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان البطولة تنال اهتمام القيادة السياسية والتى كلفت بان تخرج البطولة بأفضل شكل بالإضافة الى اهتمام ومتابعة مختلف دول العالم خاصة أنها النسخة الأولى التى تشهد مشاركة 32 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة .