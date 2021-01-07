أخبار الرياضة.. حقيقة هروب فرجاني ساسي.. الأهلي يرحب بإعارة مروان محسن.. وكلوب يصدم محمد صلاح مجددا

كشف الدكتور محمد فضل الله، المستشار الإستراتيجي الرياضى الدولى، عن بند وحيد يمكن للنادى الأهلي اللجوء إليه لإنهاء أزمة اللاعب الإنجولى جيرالدو.

كشف الإعلامى خالد الغندور الإعلامي مقدم برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك الفضائية إن أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بالنادي وعبد الحليم علي مدير الكرة قررا توقيع عقوبة على مصطفى محمد لاعب الفريق الأول. أفادت تقارير إعلامية مغربية بأن فريق الرجاء البيضاوي أرسل خطابا رسميا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" طالب من خلاله إعادة مباراته أمام تونغيث السنغالي التى أقيمت فى إياب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا.

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