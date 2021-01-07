نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ليفربول يشترط على الريدز قبل التجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إشترط أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على إدارة الريدز قبل البقاء وتمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتأزمت مفاوضات التجديد بين إدارة الريدز والهولندي فينالدوم متوسط ميدان ليفربول والذي يحق له التوقيع لأي نادي آخر إعتباراً من يناير الجاري.

ويسعى مسؤولو الريدز للإبقاء على اللاعب داخل قلعة الأنفيلد في ظل العروض المغرية التي تلقاها من برشلونة ولم يوافق اللاعب على العرض الأول المقدم من ليفربول وإشترط زيادة الراتب الاسبوعي للبقاء.