الرياضة

نجم ليفربول يشترط على الريدز قبل التجديد

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أحمد جودة - القاهرة - إشترط أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على إدارة الريدز قبل البقاء وتمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتأزمت مفاوضات التجديد بين إدارة الريدز والهولندي فينالدوم متوسط ميدان ليفربول والذي يحق له التوقيع لأي نادي آخر إعتباراً من يناير الجاري.

ويسعى مسؤولو الريدز للإبقاء على اللاعب داخل قلعة الأنفيلد في ظل العروض المغرية التي تلقاها من برشلونة ولم يوافق اللاعب على العرض الأول المقدم من ليفربول وإشترط زيادة الراتب الاسبوعي للبقاء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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