وزير الرياضة يشهد الودية الثانية بين مصر واليابان استعدادا لمونديال اليد

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مباراة منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره اليابان المقرر لها السادسة مساء اليوم بصالة ستاد القاهرة فى إطار الاستعداد لانطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم.

وتعد مباراة اليوم هى الثانية للمنتخبين المصرى واليابانى حيث التقى الثنائي أول أمس الثلاثاء وأسفرت عن فوز الفراعنة بحضور وزير الشباب والرياضة أيضا.

وقد تم الاستعانة فى المباريات بالمتطوعين كبروفة على الحضور الجماهيرى والذى تقرر أن يكون بنسبة 20 % من سنة كل صالة من الصالات التى تستضيف البطولة وهى استاد القاهرة والعاصمة الإدارية وأكتوبر بالإضافة إلى برج العرب.