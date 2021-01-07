آجايي يبدأ الجري حول الملعب بالأهلي ضمن برنامج التأهيل

بدأ جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.
وتعرض أجايي لإصابة في الوتر الوحشي، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.
وأدى أجايي جلسات علاج طبيعي و«جيم» ثم استكمل برنامجه بالجري حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، في مرحلة جديدة ضمن برنامجه التأهيلي.
وخاض الأهلي مرانه عصر اليوم الخميس على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها مساء غدٍ، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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