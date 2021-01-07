قبل مواجهة ليفربول.. أستون فيلا يعلن غلق ملعب التدريبات بعد تفشي كورونا

أعلن نادي استون فيلا غلق مقر تدريبات الفريق، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين اللاعبين.

وكتب أستون فيلا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": أستون فيلا يعلن إغلاق ملعب التدريب بعد إصابة عدد من اللاعبين والموظفين بفيروس كورونا، وتم دخولهم للعزل على الفور.

وتابع بيان أستون فيلا:" تم إلغاء تدريب الفريق الأول قبل مواجهة ليفربول غدًا في كأس الاتحاد الإنجليزي".

ولم يكشف نادي أستون فيلا عن أسماء الللاعبين المصابين بفيروس كورونا.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت أول أمس الثلاثاء، تسجيل 40 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي أعلى معدل إصابة هذا الموسم.