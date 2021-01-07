موسيماني يجتمع بالجهاز المعاون بالأهلي قبل مواجهة سيراميكا

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع الجهاز المعاون له قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الخميس.
وحرص موسيماني على الحديث مع معاونيه في البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه في ختام تحضيراته لمواجهة سيراميكا.
ويلتقي الأهلي مع سيراميكا غدا الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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