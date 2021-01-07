مران فني وخططي للاعبي الأهلي

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الجانب الفني والخططي في المران الأخير الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، في ختام تحضيرات الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها مساء غدٍ الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وخاض الأهلي تدريبات بدنية خفيفة، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة ركز خلالها على الجانب الخططي وطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة سيراميكا.
ويتوجه الأهلي إلى السويس مساء اليوم؛ للدخول في معسكر؛ استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها مساء غدٍ ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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