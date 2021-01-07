وكيل يوسف المساكني يكشف لـ دوت الخليج حقيقة اقتراب اللاعب من الزمالك

وقال مالك لملموم في تصريح خاص لصدى البلد:" لم يتحدث معنا أي أحد حتى الآن بشأن ضم يوسف المساكني، واللاعب لا يزال على ذمة نادي الدحيل".
وشارك يوسف المساكني مع الدحيل في 3 مباريات في الدوري القطري هذا الموسم، صنع خلالها هدفا وحيدا.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ يوسف المساكني 2 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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