وكيل يوسف المساكني يكشف لـ دوت الخليج حقيقة اقتراب اللاعب من الزمالك

كان هيثم فاروق نجم نادي الزمالك،ألمح خلال الساعات الماضية، إلى اقتراب يوسف المساكني من القلعة البيضاء، حيث كتب على حسابه الشخصي عبر تويتر قائلًا: " ماذا لو !!!! أفضل صانع ألعاب تونسي جاء إلى الزمالك ؟ الأبيض الملكي يليق بك ".

كشف مالك لملموم وكيل يوسف المساكني نجم فريق الدحيل القطري، حقيقة اقتراب اللاعب التونسي من الاقتراب إلى الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وقال مالك لملموم في تصريح خاص لصدى البلد:" لم يتحدث معنا أي أحد حتى الآن بشأن ضم يوسف المساكني، واللاعب لا يزال على ذمة نادي الدحيل".

وشارك يوسف المساكني مع الدحيل في 3 مباريات في الدوري القطري هذا الموسم، صنع خلالها هدفا وحيدا.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ يوسف المساكني 2 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.