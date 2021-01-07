نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يدرس مع جهازه المعاون خطة الفوز على سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة مطولة مع الجهاز المعاون له قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الخميس.

وحرص موسيماني على الحديث مع معاونيه في البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه في ختام تحضيراته لمواجهة سيراميكا.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا غدا الجمعة على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.