نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يتحدى الريال وأتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدى الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي برشلونة قطبي مدينة مدريد الريال وأتلتيكو وذلك بعد أن عزز البلوجرانا رصيدهم من النقاط إلى الرقم 31 وأصبح الفارق مع المتصدر سبعة نقاط فقط.

وتمكن البلوجرانا من تحقيق الفوز على فريق نادي أتلتيك بيلباو يوم أمس الأربعاء بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب إستاد سان ماميس.

وقال كومان بعد المباراة أن السباق على صدارة الليجا غير بعيد على برشلونة والأحق بالتتويج هو من يكمل السير بنفس الخطى حتى النهاية.