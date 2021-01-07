محمد صلاح يتراجع في قائمة أغلى لاعبي العالم

أحمد جودة - القاهرة - تراجع محمد صلاح في قائمة أغلى اللاعبين في العالم حاليا، وذلك وفقا لما أعلنه المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES".

ولم يدخل محمد صلاح قائمة العشر الأوائل من اللاعبين الأغلى في القيمة السوقية، فقد جاء في المركز الثاني عشر بقيمة بلغت 134 مليون يورو.