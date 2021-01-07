نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد السكندري أمام المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق الإتحاد السكندرى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة المصرى المقرر لها فى الخامسة مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم .

وجاء التشكيل كالآتى :

حراسة المرمى : عماد السيد .

خط الدفاع : مصطفى ابراهيم ، داميون لوى ، محمود رزق ، السيد سالم .

خط الوسط : أحمد نبيل مانجا ، خالد الغندور ، عمار حمدى ، فوزى الحناوى .

خط الهجوم : خالد قمر ، رزاق سيسيه .

يتواجد على دكة البدلاء كلا من : صبحى سليمان ، عمرو الميدانى ، مروان النجار ، مروان عطيه ، حسام عاشور ، كريم الديب ، عبد السميع ابراهيم ، كريم ممدوح ، روماريو .

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الثامن فى جدول المسابقة برصيد 7 نقاط بينما يحتل المصرى المركز الرابع برصيد 9 نقاط .