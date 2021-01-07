عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أحمد حمودة إستقالته من منصبه وإعتذر بشكل رسمي عن إستكمال المهمة في جهاز أحمد سامي المدير الفني للفريق السكندري.

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محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012