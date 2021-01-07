نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أحمد حمودة إستقالته من منصبه وإعتذر بشكل رسمي عن إستكمال المهمة في جهاز أحمد سامي المدير الفني للفريق السكندري.
وأجرى حموده إتصال هاتفي بالمهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وأبلغه بالقرار الذي جاء لأسباب خاصة رفض الإفصاح عنها.
يُذكر أن أحمد حموده سبق وأن أصيب خلال الآونة الأخيرة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومازال يمكث في الحجر المنزلي.