نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد بيومي يوجه رسالة قوية إلى جماهير الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه خالد بيومي المحلل بقنوات أبو ظبي الرياضية رسالة إلى جماهير الإسماعيلي قبل المواجهة الحاسمة أمام الرجاء البيضاوي المغربي. وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "أتمني من جماهير نادي الاسماعيلي دعم الفريق علي المواقع ومن خلال السوشيال ميديا فقط لاغير". وتابع: "الفريق يحتاج الدعم بالكلمة الطيبة .. دعو الاعبون للتركيز قبل السفر باذن الله". واختتم: "اتمني للفريق ولكل الجماهير والعاملين بالنادي التوفيق لما هو في صالح الاسماعيلية ومصر باذن الله". ويلتقي الإسماعيلي مع نظيره الرجاء البيضاوي المغربي يوم 11 يناير الجاري في المركب الرياضي محمد الخامس بإياب نصف نهائي البطولة العربية.