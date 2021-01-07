بسبب كورونا.. تأجيل لقاء ساوثهامبتون وشروسبيري في كأس الاتحاد

شروزيري

وأكد نادي شروزيري في بيان له أنه تلقى تأكيدًا من الاتحاد الإنجليزي للعبة بعدما جاءت نتائج عدد من اختبارات كورونا التي خضع لها لاعبو وأعضاء الجهاز الفني لشروسبيري إيجابية.

وقال البيان إن "الاتحاد سيعقد اجتماعًا أوائل الأسبوع القادم لاتخاذ قرار حول ما سيكون مصير المباراة".

وأعلنت رابطة الدوري الممتاز الثلاثاء عن تسجيل 40 إصابة بكوفيد-19 في صفوف اللاعبين وأفراد من أجهزة الأندية خلال الأسبوع الماضي.