وأكد نادي شروزيري في بيان له أنه تلقى تأكيدًا من الاتحاد الإنجليزي للعبة بعدما جاءت نتائج عدد من اختبارات كورونا التي خضع لها لاعبو وأعضاء الجهاز الفني لشروسبيري إيجابية.
وقال البيان إن "الاتحاد سيعقد اجتماعًا أوائل الأسبوع القادم لاتخاذ قرار حول ما سيكون مصير المباراة".
وأعلنت رابطة الدوري الممتاز الثلاثاء عن تسجيل 40 إصابة بكوفيد-19 في صفوف اللاعبين وأفراد من أجهزة الأندية خلال الأسبوع الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب كورونا.. تأجيل لقاء ساوثهامبتون وشروسبيري في كأس الاتحاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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