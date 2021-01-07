استفتاء WhoScored.. محمد صلاح ينافس ميسي على أفضل جناح

ينافس الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول على لقب أفضل جناح أيسر الذي ينشر استفتاءه موقع الإحصائيات العالمي WhoScored.

وجاء من ضمن اللاعبين الذي ينافسون على الجائزة بجانب محمد صلاح ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة الى نجم ساسولو الإيطالي دومينيكو بيراردي كأفضل جناح أيمن في الدوريات الخمس الكبرى خلال عام 2020.

نشر مركز الدراسات الرياضية Cies قائمة أغلى اللاعبين في العالم من حيث القيمة التسويقية.