استفتاء WhoScored.. محمد صلاح ينافس ميسي على أفضل جناح

ينافس الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول على لقب أفضل جناح أيسر الذي ينشر استفتاءه موقع الإحصائيات العالمي WhoScored.
وجاء من ضمن اللاعبين الذي ينافسون على الجائزة بجانب محمد صلاح ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة الى نجم ساسولو الإيطالي دومينيكو بيراردي كأفضل جناح أيمن في الدوريات الخمس الكبرى خلال عام 2020.
نشر مركز الدراسات الرياضية Cies قائمة أغلى اللاعبين في العالم من حيث القيمة التسويقية.
وتواجد محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني عشر بقيمة تسويقية بلغت 134 مليون يورو وهو صاحب الصدارة بالنسبة للاعبين الأفارقة، متفوقًا على زميله ساديو ماني الذي حل في المركز الرابع عشر بقيمة تسويقية بلغت 123.8 مليون يورو.
وتصدر ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد القائمة، وبلغت قيمته التسويقية 165.5 مليون يورو، يليه النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني بقيمة تسويقية بلغت 152 مليون يورو.
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