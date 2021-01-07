البساطة تخطف القلوب.. شاهد ظهور مميز لـ كهربا على إنستجرام

نشر لاعب النادي الأهلي محمود كهربا صورة جديدة عبر حسابه الشخصي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق عليها، قائلا: " ﮼البساطه ‫﮼في ‫﮼كل ‫﮼شي ‫﮼تخطف ‫﮼القلوب♥️".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وعشاق القلعة الحمراء عبر السوشيال ميديا، وتمنوا له التوفيق والنجاح.

وشارك الثلاثي محمود عبد المنعم كهربا، ومحمد مجدي أفشة، وأكرم توفيق، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر الاثنين الماضي على ملعب التتش، بعد تحول نتيجة المسحة الطبية لهم من إيجابية إلى سلبية.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، قد أعلن سلبية مسحة «كهربا وأفشة وأكرم»، بعد خضوعهم للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي.

وطالب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي لاعبيه بمزيد من الحرص والإلتزام بالإجراءات المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بعد تكرار إصابة بعضهم لمرتين متتاليتين وخاصة محمود كهربا جناح أيسر الفريق الأول، واكد مدير لكرة للاعبيه ان تلك الفترة لا تحتمل خسائر لاعبين جدد في منافسات قوية ومضغوطة ويجب علي الجميع التركيز والحذر والإلتزام بالإجراءات الإحترازية خاصة في ظل تشديد الجهاز الطبي بذلك .