المصري يتقدم على الاتحاد بهدف نظيف في الشوط الاول

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي من التقدم على منافسه الاتحاد السكندري بهدف دون رد في شوط المباراة الاول، في اللقاء المقام على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل احمد رفعت هدف المصري الوحيد عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة.

بدأ الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل يضم كلا من عماد السيد ، دايمون لوى و محمود رزق و مصطفى ابراهيم و السيد سالم، احمد نبيل مانجه و خالد الغندور و فوزى الحناوى وعمار حمدى، رزاق سيسيه و خالد قمر.

بينما خاض المصرى المباراة بتشكيل يضم احمد مسعود عمر كمال و اسلام صلاح و فريد شوقى و سعيدو واحمد شديد و كريم العراقى وايزاى ايميكا و كزادى كسينجوواحمد رفعت و عمرو موسى.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر فى مباراة وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع