مونديال اليد.. وصول اليابان والبرازيل إلى مصر بروفا لاستقبال وفود البطولة

كشفت اللجنة الإعلامية لبطولة العالم لكرة اليد ان وصول منتخب اليابان الى مصر مبكرا قبل المونديال وكذلك وصول البرازيل المقرر وصوله غدا الى مصر يعد بروفا على استقبال الوفود المشاركة فى البطولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتعليمات الإرشادية الطبية على أكمل وجه.
وأكدت اللجنة فى بيان لها، ان استقبال منتخب اليابان والبرازيل سيمثل أريحية فى استقبال باقى الوفود وسيتم تلاشى اى عقبات او اخطاء في استقبال المنتخبين السابقين ان وجدت.
ومن المقرر ان يصل منتخب البرازيل لكرة اليد الى مصر غدا كثانى المنتخبات التى تصل للمشاركة فى المونديال وكذلك لخوض مباراة ودية مع فراعنة اليد يوم 9 يناير فى إطار الاستعداد لانطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد التى تعد الحدث الاهم على مستوى العالم فى الفترة الحالية.
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