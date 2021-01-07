تأجيل مباراة البلدية وكفر الشيخ بسبب كورونا

قررت لجنة المسابقات فى القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل تأجيل مباراة كفر الشيخ وبلدية المحلة.

جاء ذلك بسبب إصابة عدد من لاعبي بلدية المحلة بفيروس كورونا ودخولهم الحجر الصحي والخضوع إلى بروتوكول العلاج. يذكر أن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تحت إشراف محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة أخطرت الأندية المشاركة في مسابقة الدوري العام بأقسامه الأربعة بأنه يحق للجنة المسابقات الدراسة والنظر في تأجيل أي مباراة. وذلك في حالة طلب النادي الذي تظهر فيه أكثر من خمس إصابات كوفيد-١٩ أو أي عدد به أكثر من حارس مرمى من المقيدين بالفريق الأول.

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