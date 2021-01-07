المشاركة بأبطال أوروبا.. قناة الأهلي تزف بشرى للجماهير الحمراء.. فيديو

وقال إيهاب الخطيب خلال فيديو بثه الصفحة الرسمية للنادى الأحمر عبر تويتر: "الأهلى سيكون موجود فى دورى أبطال أوروبا، عبر أحد الدوريات الأوروبية، وده الحلم اللى محمود الخطيب بيعمله، والأهلى هيكون موجود فى أحد الدوريات الأوربية باسم الأهلى".

أكد إيهاب الخطيب مدير قناة النادي الأهلي أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، يسعى لتحقيق الحلم الأكبر وهو المشاركة فى بطولة دورى أبطال أوروبا " الشامبيونزليج " .

وعلى الجانب الآخر ، حسم مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الجدل المثار بشأن وجود اتجاه يمنع وقوع فريقين من نفس البلد فى مجموعة واحدة بمنافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا فى نسختها الحالية .

ويقيم الاتحاد الإفريقي " كاف " قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا غدا الجمعة .

وأكد المصدر أن كافة التقارير التى تشير إلى وجود إتجاه داخل الكاف لمنع وقوع فريقين من نفس البلد معا لا أساس له من الصحة مشيرا إلى أن القرعة تقام وفقا لتصنيف المستويات فقط لا غير كما كان عليه الأمر فى السنوات الماضية .

ووفقا للنتائج السابقة من بطولات دوري الأبطال والكونفيدرالية، ننشر مؤشرات تصنيف المستويات الخاصة بدور المجموعات قبل إقامة القرعة بشكل رسمي بعد غدا الجمعة .

التصنيف الأول:

الأهلي – مازيمبي الكونغولى – الوداد المغربي – الترجي التونسي .

التصنيف الثاني:

الزمالك - صن داونز بطل جنوب إفريقيا – حوريا كوناكري الغينى - فيتا كلوب بطل الكونغو.

التصنيف الثالث:

الهلال السودانى - بترو أتلتيكو الأنجولى– سيمبا (تنزانيا) - مولودية العاصمة بطل الجزائر.

التصنيف الرابع:

المريخ السودانى - كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا – توينجيت السنغالى- شباب بلوزداد بطل الجزائر .

وهو الأمر الذى يشير إلى احتمالية وقوع الأهلى والزمالك فى مجموعة واحدة خاصة وأن الأهلى فى المستوى الأول والزمالك فى المستوى الثانى .