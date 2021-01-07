لاعب المقاولون يعتذر عن "البصق" على الحكم المغربي بلقاء النجم

قدم أحمد الشيمي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، اعتذاره للحكم المغربي نور الدين الجعفري، بعد واقعة "البصق" التي عرفتها مباراة ذئاب الجبل والنجم الساحلي، لحساب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واحتج لاعبو المقاولون العرب، على الحكم نور الدين الجعفري لاحتسابه ركلة جزاء للنجم في الدقائق الأخيرة من المواجهة، وبعد إعلانه صافرة النهاية، تعرض المغربي لهجوم من بعض عناصر المقاولون، واضطر لإشهار البطاقة الحمراء في وجه أحمد الشيمي، بعد أن بصق عليه، ما دفع رجال الأمن للتدخل وحمايته.

وكتب الشيمي، "استوري" على حسابه بالـ"إنستجرام": "أعتذر للحكم ولنادي المقاولون ولمجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين ولأهلي على الموقف الذي حصل بعد المباراة".