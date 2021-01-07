"الشباب والرياضة" تعلن أسماء الفائزين بالمرحلة الثانية بـ روبوتاك

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن أسماء الفائزين في المرحلة الثانية ضمن فعاليات الدورة الأولي من برنامج روبوتاك الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ويستهدف البرنامج المرحلة العمرية من ٧ حتى ١٧ عامًا، ويتضمن ثلاث مراحل للتدريب على أساسيات الروبوت، والتصميم الميكانيكى للروبوت، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأساسيات الدوائر الاليكترونية، واستخدامات الحساسات والتحكم من بعد، والتفكير البرمجى وأساليب التفكير في حلول واستراتيجية البرمجة، بمشاركة أساتذة متخصصين فى هذا المجال.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة عن إجمالي عدد المسجلين في البرنامج في مرحلته الأولى والذي وصل إلى ١٢٢٤٢ من المصريين بالداخل من جميع المحافظات وعدد ١٤٠ طفلا بالخارج من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات.

ويتكون البرنامج من ثلاث مراحل، الأولى تتمثل فى تدريب المشاركين أون لاين علي صفحة اليوتيوب الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، والمرحلة الثانية تتبلور في تقييم القدرات، واختيار المميزين حيث خضع المشاركون من مختلف محافظات الجمهورية لاختبار عقب نهاية التدريب لتقييم مستواهم، أما المرحلة الثالثه فتشمل تنفيذ نموذج روبوت، وذلك عن طريق معسكر للمتميزين وعددهم (٦٠) فقط من إجمالي الخاضعين للاختبار.

ونشرت وزارة الشباب والرياضة ، أسماء الفائزين في المرحلة الثانية من البرنامج عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعددهم 60 طليع وطليعة والمقرر خوضهم للمرحلة الثالثة خلال الفترة المقبلة.