الغوص والإنقاذ ينظم دورات للحكام استعدادا لبطولات المناطق

يواصل الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ تنظيم دورات الحكام بأفرع الاتحاد، حيث بدأت اليوم دورة صقل وترقية حكام فرع الإسكندرية، بعد ختام دورة القاهرة بنجاح.

افتتح الدورة الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ. وتستكمل المرحلة الثالثة والرابعة لدورات الحكام ببورسعيد ثم الإسماعيلية من يوم ١٤ إلى ١٨ يناير الجاري.

من جانبه قال الكابتن سامح الشاذلي إن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ حريص دائما على تنظيم دورات الصقل للحكام القدامى فضلا عن تدريب الحكام الجدد لاطلاعهم عن آخر مستجدات قانون السباحة بالزعانف وقانون رياضة الإنقاذ استعدادا لبطولات الأفرع.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، إلي أنه من المقرر انطلاق بطولات العام الجديد ببطولات المناطق " الإسكندرية ، القاهرة ، الإسماعيلية وبورسعيد " في نهاية شهر يناير الجاري تمهيدًا لتنظيم بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف خلال شهر مارس المقبل.

وعلي صعيد آخر يستعد الاتحاد لاستضافة البطولة الإفريقية للإنقاذ خلال شهر إبريل بالإسكندرية بمشاركة ١٢ دولة أفريقية ومن المنتظر حضور دكتور هارالد فيرفاكي ، سكرتير عام الاتحاد الدولي للإنقاذ حيث تعتبر هذه البطولة الثانية من نوعها بعد تنظيم البطولة بالمغرب في أكتوبر ٢٠١٧ .

ومن ناحية أخرى يشارك الكابتن سامح الشاذلي والدكتور محمد صالح رئيس الإتحاد الإفريقي للإنقاذ في اجتماعات الجمعية العمومية للإتحاد الإفريقي للإنقاذ، التي ستقام بمدينة الرباط بالمغرب خلال الفترة من ١٨ إلى ٢١ فبراير ٢٠٢١ .