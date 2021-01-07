باتشيكو يشكو مصطفى محمد وفرجاني ساسي لإدارة الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تقدم البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك بشكوي رسمية ضد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، مؤكدا ان اللاعب يتعمد التهرب من المباريات خلال الفترات الماضية وهذا بخلاف حالة الاستهتار التي تسيطر على أداء اللاعب داخل الملعب قبل أن يتغيب عن التدريبات مؤخرا بدون إذن
وشدد البرتغالي باتشيكو خلال الشكوى ان المستوى الذي يقدمه اللاعبون البدلاء لفرجاني ساسي في مركز الوسط المدافع أكثر افادة منه للفريق، وانه في حالة رغبة إدارة النادي في بيع اللاعب والاستفادة المادية قبل انتهاء عقده فانه لا يمانع .
كما أكد باتشيكو لادارة النادي أن مصطفى محمد لاعب يحتاج لبعض التقويم والاحتواء في التعامل وان وكلاء اللاعبين يقومون بالحديث معه كثيرا عن العروض والاحتراف الأوروبي وهو ما يجعله في حالة عدم تركيز.
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