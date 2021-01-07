نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ مسؤولو نادي الزمالك، في التحرك من أجل التعاقد مع صفقة هجومية قوية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتعويض الرحيل المحتمل لنجم الفريق مصطفى محمد، بالفترة المقبلة.

ويرتبط الزمالك بالتعاقد مع السوري عمر خريبين نجم ومهاجم الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد خريبين مع الزعيم الهلالي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع مجانًا لأي فريق، خاصةً أنه لا توجد نية لتجديد عقده مع فريقه.

وكان مصطفى محمد مهاجم الفريق، تمسك بالرحيل عن صفوف ناديه من أجل الاحتراف الخارجي في ظلت تلقيه عدة عروض أوروبية.

وحصل اللاعب على عرض من جانب نادي سانت اتيان الفرنسي، للظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.