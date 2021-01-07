نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغوص والإنقاذ ينظم دورات للحكام استعدادا لبطولات المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الاتحاد المصري للغوص والانقاذ تنظيم دورات الحكام بأفرع الاتحاد، حيث بدأت اليوم دورة حكام صقل وترقي وجدد فرع الإسكندرية ،بعد ختام دورة القاهرة بنجاح وأفتتح الدورة الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصرى والعربى للغوص والإنقاذ.

وتستكمل المرحلة الثالثة والرابعة لدورات الحكام ببورسعيد ثم الإسماعيلية من يوم ١٤ إلى ١٨ يناير الجاري.

ومن جانبه قال الكابتن سامح الشاذلى أن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ حريص دائما على تنظيم دورات الصقل للحكام القدامي فضلا عن تدريب الحكام الجدد لاطلاعهم عن آخر مستجدات قانون السباحة بالزعانف وقانون رياضة الإنقاذ إستعدادا لبطولات الأفرع .

وأشار رئيس الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ ، إلي أنه من المقرر إنطلاق بطولات العام الجديد ببطولات المناطق " الأسكندرية ، القاهرة ، الإسماعيلية وبورسعيد " في نهاية شهر يناير الجارى تمهيداً لتنظيم بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف خلال شهر مارس المقبل .

وعلي صعيد آخر يستعد الإتحاد لاستضافة البطولة الإفريقية للإنقاذ خلال شهر إبريل بالإسكندرية بمشاركة ١٢ دولة أفريقية ومن المنتظر حضور دكتور هارالد فيرفاكي ، سكرتير عام الاتحاد الدولي للإنقاذ حيث تعتبر هذه البطولة الثانية من نوعها بعد تنظيم البطولة بالمغرب في أكتوبر ٢٠١٧ .

ومن ناحية أخرى يشارك الكابتن سامح الشاذلي والدكتور محمد صالح رئيس الإتحاد الافريقي للإنقاذ في اجتماعات الجمعية العمومية للإتحاد الإفريقي للإنقاذ، التي ستقام بمدينة الرباط بالمغرب خلال الفترة من ١٨ إلى ٢١ فبراير ٢٠٢١ .