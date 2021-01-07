نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا في الدوري الممتاز في المقال التالي
موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا اليوم
وتلتقون مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظب].
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا
وتشاهدون مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا عبر قناة أون تايم سبورت اتش دي 1.
وضمت قائمة الأهلي للمباراة وجاءت كالتالي:
محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام، وحسين الشحات، وأحمد نبيل كوكا، وسعد سمير، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وأليو ديانج، وطاهر محمد طاهر، وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، ووالتر بواليا، وأكرم توفيق.