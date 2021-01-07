موعد مباراة الهلال القادمة ضد الباطن والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - سيكون الجمهور الرياضي السعودي والعربي على موعد مع مباراة الهلال والباطن ضمن الجولة الثانية عشر من دوري كأس محمد بن سلمان، يوم الغد الجمعة الموافق 8 يناير 2021، 24 جمادي الأول 1442 على الساعة 15:20 بتوقيت السعودية، وتقام مباراة الهلال القادمة على أرضية نادي الباطن ويتم بثها على قناة الرياضية السعودية .

موعد مباراة الهلال القادمة

يعناني نادي الهلال السعودي من تراجع أدائه خلال هذا الموسم خصوصا بعد تعادله مرتين على التوالي في اللقائين الذين جمعاه مع كل من نادي الاتحاد ونادي الشباب، مما يجعله عرضة لفقدان صدارة الترتيب إذا لم يتمكن من تحقيق الفوز على خصمه الباطن في مباراة يوم الغد، حيث يحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة .

فيما يتواجد نادي الباطن في المركز الثالث عشر من ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة، حيث سيحاول هو الآخر من جانبه الفوز في مباراة هذه الجولة لتعويض ما خسره من نقاط خلال المباريات الأخيرة.