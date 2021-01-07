إلغاء ودية مصر والبرازيل قبل انطلاق بطولة العالم

أُلغيت مباراة مصر والبرازيل الودية، التي كانت مقررة مساء السبت، استعدادا للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد – مصر 2021.

وتم إلغاء المباراة، بسبب ظروف طيران منتخب البرازيل، وتأخره عن موعد المباراة المقرر.

وخاض منتخب مصر مباراتين وديتين قبل ودية البرازيل، قبل إلغاء المباراة. ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات إسبانيا وتونس وبولندا. أما منتخب مصر ففي المجموعة السابعة والتي تضم السويد والتشيك وتشيلي. وتنطلق البطولة يوم 13 يناير، برمية البداية بين مصر وتشيلي.