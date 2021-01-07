أفشة ينال توقيع موسيماني وزملائه على كرة "القاضية ممكن".. صور

نشرت الصفحة الرسمية الخاصة بالنادى الأهلي، عبر حسابها بموقع تويتر، صورة لـ محمد مجدى أفشه صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تجمعه بالمدير الفني بيتسو موسيمانى، خلال توقيعه على كرة قدم مباراة الأهلى والزمالك، فى نهائي بطولة أفريقيا.
وعلق النادى الأهلى، على الصورة قائلًا:" لاعبنا محمد مجدي أفشه يحصل على توقيع زملائه والجهاز الفني على كرة القاضية ممكن، للاحتفاظ بها".
وسجل افشة هدف فوز الاهلي على الزمالك بنهائي أفريقيا 2020 في الدقيقة 85 و45 ثانية، والذي أهدى اللقب التاسع في البطولة للفريق الأحمر بعد الفوز 2-1 في نهائي القرن.
وانطلقت عبارات خلدت البطولة الثمينة للأهلي من قبل عصام الشوالى، الذى دخل فى نوبة هيسترية مع الهدف مرددًا "القاضية ممكن.. القاضية ممكن..شاط الكورة وجول" ويواصل الشوالى بعدها "أى قذيفة جاءت يا باتشيكو..هو 19 هو أفشة هو أفشة هو أفشة".
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