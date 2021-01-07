الطيار: مونديال 2021 فرصة لإثبات مكانة كرة اليد المصرية عالميا

قال محمد عصام الطيار نجم منتخب مصر لكرة اليد وحارس مرمى الفراعنة، إن بطولة العالم هي الثانية له مع منتخب مصر للكبار وعلى المستوى الشخصي يريد أن يقدم أداء أفضل من بطولة العالم الماضية، وعلى المستوى الجماعي يريد أن يحقق مركزا أفضل من الثامن في بطولة.

ويظهر للمرة الثانية في بطولة العالم للكبار مع مصر، ولديه طموح كبير للظهور بأداء مميز في بطولة العالم المقبلة وتحقيق إنجاز لبلاده.

وأضاف الطيار للموقع الرسمى للبطولة: "بطولة العالم 2021 على أرض مصر هي بطولة ننتظرها جميعا بكل شغف ورغم الظروف الحالية والتحديات بسبب جائحة كورونا، لكنها فرصة مهمة للجيل الحالي في منتخب مصر لإظهار مكانية وقيمة كرة اليد المصرية عالميا، وأعتقد أن هذه البطولة في مصر هي جائزة لنا لكي تعرف الجماهير قيمة ما حققناه خلال السنوات الماضية".

وتحدث حارس مصر عن المشاركة في بطولة العالم الأولى له مع الفراعنة، قائلا: "بطولة العالم 2019 بألمانيا والدنمارك كانت البطولة الأولى لي مع منتخب مصر الكبير، وهي تجربة مهمة في حياتي الرياضية والشخصية، بعد الثقة التي حصلت عليها من المدرب السابق ديفيد ديفيز وكانت بداية لإثبات الذات ونقلة مهمة في حياتي".

وعن إنجاز أمم إفريقيا في تونس التي حققت مصر لقبها يقول: "بطولة أمم إفريقيا في تونس كانت بطولة كبيرة لنا كجيل وخطوة في طريق الاستعدادا لبطولة العالم 2021 ، فلقد كانت هامة لي من حيث الأجواء والمستوى الذي قدمته وهي الثانية لي مع المنتخب، وحصلنا على اللقب في النهاية أمام تونس في أرضها وسنفتخر بذلك على مر السنوات كما أيضا نجحنا في التأهل لأولمبياد طوكيو وهو حلم كل لاعب لذلك كانت بطولة مميزة في كل النواحي".

وعن فرص مصر في المونديال، علق الطيار : "لا يمكن الحديث عن فرص مصر ولكن ما أود أن أقوله هو أن اللاعبين يبذلون أقصى جهد لديهم من حيث التدريبات والالتزام بكل شيء، ومن خلفنا وزارة الرياضة والاتحاد المصري والجهاز الفني فالكل يؤدي دوره على أكل وجه، في ظل جائحة كورونا والتحديات الكبيرة الموجودة أولها فترة الإعداد وإلغاء المباريات الودية، لكن لدينا فرصة في الوصول لأبعد مكان في البطولة".

وبالحديث عن المنافسة مع زملائه في حراسة المرمى ، علق: المنافسة مع كريم هنداوي وعبد الرحمن حميد دائما شريفة وفي مصلحة الفريق، فهما حارسان على أعلى مستوى فكريم هنداوي هو أفضل حارس في مصر وحامي عرين الفراعنة لسنوات طويلة، وحميد أفضل حارس ناشئ في العالم، لذلك المنافسة شريفة وكلنا في خدمة المنتخب".

وأردف: "الجماهير بالنسبة لنا من الدوافع الكبيرة في البطولات ودائما يعطوننا الثقة والحماس، وكنا نتمنى أن تكون النسبة 200 % وليست 20 % لكن الظروف الحالية أقرت ذلك وأتمنى من الجماهير دعمنا فذلك يساعدنا في مهمتنا وأن نسعدهم ونجعلهم فخورين بنا". وتابع : "إنجاز نسخة بطولة العالم 2001 بفرنسا حققه جيل عظيم لمصر، ونحن نجتهد ونريد أن نقدم أفضل ما لدينا لتحقيق إنجاز كبير لمصر وحلمنا أن نصل لأبعد نقطة في المونديال".

وأوضح: "منتخب مصر أكثر من تأثر بظروف جائحة كورونا وأولها فترة الاعداد بسبب تأجيل أولمبياد طوكيو وإلغاء المباريات الودية الدولية، لذلك تأثرنا نفسيا وفنيا من ناحية الأداء، لكن الجهاز الفني وضع خطة محترمة وسوف نقدم ضعف مجهودنا لتعويض الفترة الماضية".

وعن مجموعة مصر ، يرى الطيار: "مجموعتنا ليست سهلة فهناك ثلاثة منتخبات محترمة وكبيرة، والجهاز الفني بدأ العمل على دراسة المنافسين، وهدفنا تصدر المجموعة والتأهل للدور الثاني ونقدم أفضل أداء ونتيجة". واستطرد: "حلمنا جميعا هو تحقيق ميدالية في المونديال، ونجتهد لتحقيق ذلك لكن نأخذ البطولة خطوة بخطوة وكل مباراة لها ظروفها ونريد التركيز والمنافسة بقوة".

وكشف حارس مصر عن حلمه وهو : حلمي هو أن أقدم أفضل أداء في المونديال وأظهر بمستوى مميز وأفضل من البطولة الماضية، لأن ذلك سيعطيني فرصة في الاحتراف بالأندية الأوروبية الكبيرة فطموحي هو الاحتراف وبعد البطولة سأفكر في ذلك لكن الآن هدفنا هو بطولة العالم وكيفية تحقيق الإنجاز".

وعن تطور كرة اليد المصرية يقول محمد عصام الطيار : "بالفعل كرة اليد المصرية في تطور كبير وملحوظ فنحن أصحاب برونزية العالم للشباب 2019 وأبطال العالم للناشئين 2019 وبطل إفريقيا للكبار 2020 وثامن العالم 2019 لذلك نحن في تطور مستمر، والآن لدينا عدد كبير من المحترفين في أوروبا وهو أمر مفيد للغاية، فأرى أن الوقت الحالي هو العصر الذهبي لكرة اليد المصرية منذ زمن طويل وهو تتويج لجيل 88 و90 و92 وهما من علموا الجميع كيفية المنافسة، فلدينا جيل من أقوى الأجيال في اللعبة.