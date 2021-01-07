نيمار محط اهتمام باتشيكو فى الزمالك

خطف سيد نيمار لاعب الزمالك مواليد 2000 الأنظار إليه بعد تألقه اللافت للنظر مع فريقه حيث يقدم مردودا رائعا جعله محط اهتمام البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأول ، يقدم نيمار مستوى جيدا وهو ما جعل العديد من الأندية الخارجية تسعى لضمه .

قدم نيمار مستوى جيدا مع فريقه أمام المصرى واحرز هدفا رائعا كما إنه نجح فى عمل" اسيست" حيث تم اختياره كأفضل لاعب فى اللقاء.

وكان نيمار قد خاض تجربة الاحتراف فى نيوويلندا، وبعد رحليه تواصل مسئولو الزمالك مع نظرائهم فريق اوبون بسبب البطاقة الدولية، وحينها تم الاتفاق بين الطرفين على أن يحصل ناديه على خدماته على سبيل الإعارة لمدة موسم لتصبح بذلك الأمور رسمية بين الناديين.

وطالب نيمار وقتها قطع إعارته بعد قضاء نصف موسم واحد مع اوبون التايلاندى، ورغم تمسك الأخير باستمراره، إلا أن الزمالك أصر على عودته للحاجة لخدماته فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أنه عاد ووقع على عقد جديد مع قلعة ميت عقبة لمدة 3 سنوات مقبلة.

يذكر أن لاعب الزمالك الشاب أنه يشارك حاليًا مع فريق مواليد 1999، رغم إنه أصغر منهم سنًا كونه 20 عامًا، لافتًا إلى أنه شارك فى ما يقرب من 15 مباراة ودية مع الفريق حتى الآن، ينجح فى كل مباراة فى تسجيل هدف أو أكثر، وكان آخرها ودية اليوم أمام طلائع الجيش والتى أحرز خلالها هدفا لفريقه.