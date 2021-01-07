حد عمالقة التحكيم المصري والعربي والأفريقي والدولي وأحد الأساتذة العظام المؤسسين في رياضة الكاراتيه. توفي منذ قليل صلاح منير أ صلاح منير الراحل تولى رئاسة اللجنة العليا للحكام بمصر، ورئيس لجنة الحكام العرب وعضو لجنة الحكام الأفارقة وعضو لجنة الحكام الدولية السابق ومن أقدم الحكام الدوليين المصريين والعرب والأفارقة. وشغل المغفور له بإذن الله تعالى منصب مدير عام العلاقات العامة بالهيئة العامة للبترول ثم وكيلا للوزارة. خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ولجميع الرياضيين المصريين والعرب والأفارقة ولأسرة الكاراتيه الدولية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة صلاح منير رئيس لجنة حكام الكاراتيه السابق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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