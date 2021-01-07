فحوصات طبية وأشعة لـ إسلام صلاح بعد إصابته خلال مباراة الاتحاد

يخضع إسلام صلاح نجم خط دفاع المصري بعد قليل لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية بأحد المركز الطبية بالاسكندرية وذلك لتحديد مدى اصابته التي تعرض لها خلال الشوط الثاني من مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.
من جهته أكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق أن التشخيص المبدئي لاصابة اللاعب يرجح اصابته بجزع في مفصل الركبة ، مؤكدًا أن شدة الاصابة وفترة العلاج سيتم تحديدها وفقًا للتقرير النهائي للأشعة التشخيصية التي سيخضع لها اللاعب بعد قليل.
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كان الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تعادل مع نظيره فريق الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد الجيش ببرج العرب ، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة القدم ، وأدارها طاقم تحكيم مكون من محمود عاشور حكمًا للساحة ومعه كل من يوسف البساطي وأحمد عبد الغني كمساعدين ، وأحمد شكر حكمًا رابعًا ، فيما تولى سيد شعبان مهام حكم الفيديو بمعاونة زميله مصطفى عثمان.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة العاشرة يحتل بها المركز الرابع متقدمًا بفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الخامس وان كان الاتحاد لعب مباراة أقل.
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