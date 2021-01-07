المصري يتعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما في كلاسيكو المتوسط

بهدف لكل منهما تعادل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مع نظيره فريق الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة القدم، وأدارها طاقم تحكيم مكون من محمود عاشور حكمًا للساحة ومعه كل من يوسف البساطي وأحمد عبد الغني كمساعدين ، وأحمد شكر حكمًا رابعًا، فيما تولى سيد شعبان مهام حكم الفيديو بمعاونة زميله مصطفى عثمان.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة العاشرة يحتل بهم المركز الرابع متقدمًا بفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الخامس وان كان الاتحاد قد لعب مباراة أقل.



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انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدف نظيف – وهو الهدف الأول له بالشوط الأول منذ بداية الدوري – وسجل الهدف أحمد رفعت من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لصالح رفعت بعد عرقلته من مصطفى إبراهيم مدافع الاتحاد، وشهد هذا الشوط إهدار أكثر من فرصة خطرة للمصري أبرزها تسديدة كازادي كاسينجو التي ارتدت من القائم الأيمن لمرمى الاتحاد في الدقيقة الثانية عشر ، كما أتيحت فرصة خطرة لعمر كمال عبد الواحد في الدقيقة الثامنة عشر، بينما انعدمت خطورة الاتحاد السكندري خلال هذا الشوط تقريبًا في ظل الانتشار الجيد للاعبي المصري ورقابتهم الجيدة لمفاتيح لعب الاتحاد السكندري.

وفي الشوط الثاني يدفع الكابتن حسام حسن بتغييرين دفعة واحدة بنزول كريم الديب وعبد السميع ابراهيم بدلًا من فوزي الحناوي وعمار حمدي ، ويهدر كاسينجو فرصة ولا أسهل للمصري في الدقيقة الخامسة عندما انفرد بعماد السيد حارس الاتحاد وراوغه بسهولة ولكنه وضع الكرة خارج المرمى بغرابة شديدة ، وينقذ اسلام صلاح كرة ولا أخطر من أمام المزعج رزاق سيسيه ولكنه يشعر بالاصابة بعدها ليخرج ويحل بدلًا منه حجاج عويس الذي لعب في وسط الملعب ، فيما تراجع سعيدو سيمبوريه إلى قلب الدفاع ، فيما دفع الكابتن حسام حسن كريم ممدوح ومن بعده الجامايكي روماريو بدلًا من مصطفى ابراهيم وخالد قمر ، فيما دفع الكابتن علي ماهر بمحمد عنتر بدلًا من كاسينجو في الدقيقة السادسة والستين ليتقدم عمر كمال رأسا للحربة ، ويواصل الاتحاد ضغطه دون خطورة حقيقة على مرمى المصري في ظل الاعتماد على الكرات العرضية التي نجح المتقدم محمود رزق في استثمار إحداها محرزا هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة الثالثة والثلاثين ، ليدفع الكابتن علي ماهر بالثنائي أوستين أموتو وحسن علي بدلًا من عمر كمال وايزي ايميكا ويستفيق لاعبي المصري ويمرر محمد عنتر كرة ولا أجمل الى كريم العراقي الذي راوغ الحارس ولكنه وضعها بغرابة شديدة خارج المرمى ، وتستمر سيطرة المصري على الدقائق الأخيرة دون جدوى لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق وخسارة المصري لنقطتين ثمينتين جدا .

تشكيل المصري: أحمد مسعود لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، اسلام صلاح ، عمرو موسى ، أحمد شديد قناوي لخط الظهر ، ايزي ايميكا ، فريد شوقي ، سعيدو سيمبوريه كثلاثي ارتكاز لخط الوسط ، فيما لعب الثنائي عمر كمال ، أحمد رفعت كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة كازادي كاسينجو .

التغييرات : نزول حجاج عويس بدلًا من اسلام صلاح في الدقيقة 57 ، نزول محمد عنتر بدلًا من كازادي كاسينجو في الدقيقة 66 ، نزول أوستين أموتو وحسن علي بدلًا من عمر كمال وايزي ايميكا في الدقيقة 83

تشكيل الاتحاد السكندري : عماد السيد في حراسة المرمى ، مصطفى ابراهيم ، داميون لوي ، محمود رزق لخط الظهر ، خالد الغندور ، أحمد نبيل “مانجا ، عمار حمدي ، السيد سالم لخط الوسط ، فيما لعب الثنائي فوزي الحناوي ، رزاق سيسيه كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد خالد قمر

التغييرات نزول كريم الديب وعبد السميع ابراهيم بدلًا من فوزي الحناوي وعمار حمدي في الدقيقة 46 ، نزول كريم ممدوح بدلًا من مصطفى ابراهيم في الدقيقة 57 ، نزول روماريو بدلًا من خالد قمر في الدقيقة 64 ، نزول مروان عطية بدلًا من كريم الديب في الدقيقة 89.