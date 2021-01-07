متفوقا على النني ولاكازيت.. ساكا لاعب الشهر مع أرسنال

أعلن نادي أرسنال، عن فوز بوكايو ساكا بجائزة لاعب شهر ديسمبر في الجانرز.
ونشر نادي أرسنال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، معلنا من خلال فوز ساكا بالجائزة.
وخاض ساكا صاحب الـ 19 عاما، خلال شهر ديسمبر 6 مباريات مع الجانرز سجل هدفا وصنع مثله، وذلك خلال 531 دقيقة.
ويعد ساكا أحد أهم عناصر أرسنال في الفترة الأخيرة، وساعد فريقه على الاستفاقة من سلسلة الهزائم التي مر بها الجانرز بالدوري الإنجليزي.
وكان أرسنال استطاع أن يستعيد توازنه في الدوري الإنجليزي بعدما حقق الفوز في ثلاث انتصارات متتالية على حساب كل من تشيلسي وبرايتون ثم وست بروميتش ألبيون.
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