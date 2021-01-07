كلاكيت تاني مرة| مصر تهزم اليابان 33- 25 استعدادا لمونديال اليد

فاز منتخبنا الاول لكرة اليد علي نظيره الياباني بنتيجة 33 /25 في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم على الصالة المغطاه لاستاد القاهرة استعدادا لمونديال اليد المقرر انطلاقه 13 من شهر يناير الجاري.
حضر المباراة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد ، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وكابتن حسين لبيب مدير البطولة، واللواء علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي ، الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة.
المباراة هي الثانية بين المنتخب وسبق وان فاز منتخبنا في المباراة الاولي امس الاول بنتيجة 34- 29، قبل ان يضيف اليوم فوزه الثاني.
انتهي الشوط الاول من مباراة اليوم بتفوق اليابان 16/15 قبل ان يقلب العبقري الاسباني بارندو المدير الفني للفراعنة الطاولة في الشوط الثاني.
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