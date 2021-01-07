رسميا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع ديالو حتى 2025

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن التعاقد مع الإيفواري آماد ديالو من أتالانتا حتى نهاية يونيو 2025.
وقال ديالو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لـ"يونايتد":«كنت أحلم بالانضمام ليونايتد بشكل نهائي، وتحقق الحلم أخيرا، لقد بذلت الكثير من الجهد حتى أكون مستعدا لتلك الخطوة مع هذا النادي العظيم».
وظهر ديالو مرتين مع فريق أتالانتا الأول في وقت سابق من هذا الموسم، كلاهما كبديل، لعب الدقائق العشر الأخيرة ضد هيلاس فيرونا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في 28 نوفمبر، ثم واجه ميتيلاند بعد أيام قليلة في دوري أبطال أوروبا، ودخل في الدقيقة 68.
اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، والذي لعب بانتظام في صفوف الشباب بأتالانتا، شارك في خمس مباريات مع الفريق الإيطالي وسجل هدفًا واحدًا، في أول ظهور له ضد أودينيزي في أكتوبر 2019.
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