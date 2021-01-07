وليد سليمان يرفع شعار الجاهزية من مران النادي الأهلي اليوم

نشر لاعب النادي الأهلي وليد سليمان صورا له من مران النادي الأهلي اليوم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق وليد سليمان، قائلا: " مستعد " وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجمهور القلعة الحمراء، وكانت أبرز تعليقاتهم كالاتي: والله انت ف قلبنا ❤️❤️❤️❤️_ الحاوى وكفى❤️????❤

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الجانب الفني والخططي في المران الأخير الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، في ختام تحضيرات الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها مساء غدٍ الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الأهلي تدريبات بدنية خفيفة، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة ركز خلالها على الجانب الخططي وطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة سيراميكا.

ويتوجه الأهلي إلى السويس مساء اليوم؛ للدخول في معسكر؛ استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها مساء غدٍ ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.