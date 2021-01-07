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أحمد جودة - القاهرة - المريخ يستضيف زد وعينه على الفوز

يحل الفريق الأول للكرة بنادي زد ضيفا على نظيره فريق المريخ البورسعيدي ، ضمن لقاءات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني .

يتطلع للفريق البورسعيدي لحصد الفوز من أجل تعويض التعادل في الجولة الماضية أمام منتخب السويس سلبيا ، ويحتل المريخ المركز السابع برصيد 10 نقاط ، ويقوده فنيا أحمد عبد العزيز .

وقد أحرز المريخ خلال 7 جولات ، 5 أهداف سجلهم : محمود أجوجو " 3 أهداف " ، و عبد الله ناصر " هدفين " .

أما فريق زد فيتطلع هو الأخر لحصد الفوز لتعويض الهزيمة في الجولة الماضية أمام بتروجيت بثنائية ، وقد خاض زد 7 مباريات حقق خلالهم 3 إنتصارات وتعادل في 3 جولات ، وتلقى خسارة وحيدة، وسجل لاعبوه 6 أهداف، وعليه 5 أهداف ، ويقوده فنيا أسامة نبيه .

وقد أحرز زد 6 أهداف سجلهم : رضا الويشي ونانا انطوي ومحمود القط ومحمد حمدي واسلام عبد الغني، واسلام الفار.

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية كالأتي :

1- بورتو 13 نقطة

2- زد إف سي 12 نقطة

3- الداخلية 12 نقطة

4- بتروجت 11 نقطة

5- منتخب السويس 11 نقطة

6- سرس الليان 11 نقطة

7- المريخ 10 نقاط

8- النصر 8 نقاط

9- الزرقا 8 نقاط

10- النجوم 7 نقاط

11- الترسانة 7 نقاط

12- القناة 7 نقاط

13- ج شبين 7 نقاط

14- كوكاكولا 7 نقاط

15- طنطا 6 نقاط

16- السكة الحديد 4 نقاط