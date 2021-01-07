نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب المصرى: أدينا مباراة جيدة أمام الاتحاد.. وكنا الأقرب للفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق المصرى أن فريقه أدى مباراة جيدة أمام فريق كبير يتمتع بتاريخ كبير وأضاع عدة فرص كانت كفيلة بحسم اللقاء لولا عدم التوفيق .

ورفض عبد الكريم تحميل كسينجو مهاجم المصرى ضياع الفوز بسبب إضاعتة أكثر من فرصة سهلة للتهديف .

وأكد المدرب العام للفريق البورسعيدى أن كسينجو لاعب جيد سبق لة التألق مع الوداد المغربى وما حدث له من عدم توفيق هو من الأمور الواردة فى كرة القدم .

وأعرب محمد عبد الكريم عن أمله فى استعادة المصرى للإنتصارات فى المباريات القادمة .

وتعادل الإتحاد السكندرى مع المصرى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم .

وارتفع رصيد الإتحاد السكندرى إلى 8نقاط ويحتل المركز الخامس ويظل المصرى فى المركز الرابع ويرتفع رصيده إلى عشر نقاط .