نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بشأن عقوبة نجم مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة تابعة للاتحاد الانجليزي لكرة القدم‭ ‬معاقبة مهاجم مانشستر يونايتد إدينسون كافاني، بالإيقاف ثلاث مباريات رغم أنها أقرت بأنه لم يتعمد ارتكاب أي تصرف عنصري ولم يكن يعرف أن اللغة التي استخدمها على وسائل التواصل الاجتماعي مسيئة.

وعوقب كافاني الأسبوع الماضي بالإيقاف ثلاث مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه استرليني (136180 دولاراً) بعد أن استخدم مهاجم أوروجواي البالغ عمره 33 عاما كلمة تعني "زنجي" في تعليق على إنستغرام بعد الفوز 3-2 على ساوثامبتون في 29 نوفمبر قبل أن يعتذر عن الواقعة ويحذف ما كتبه.

ونشر الاتحاد الانجليزي حيثيات حكم لجنة الانضباط اليوم الخميس وشرح لماذا تم توقيع أدنى عقوبة على اللاعب طبقا للوائح.

وقال "اقتنعت اللجنة بأن اللاعب كتب رده تقديرا لرسالة من صديق‭ ‬من أوروغواي وأنه لم يكن يقصد أي إهانة عنصرية أو إساءة لأصدقائه ومتابعيه على إنستغرام.

"كان هذا الاستنتاج مدعوما بجميع الأدلة المتاحة ذات الصلة بالظروف التي تم فيها نشر الرد مع مراعاة شخصية اللاعب ورد فعله.. ومع ذلك قررت اللجنة عدم إعفاء اللاعب من المسؤولية رغم أنه لم يكن يقصد ذلك".

وقال الاتحاد إن أي متابع لكرة القدم الإنجليزية كان سيعتبر كلمة "زنجي" إساءة عنصرية.

وانضم اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) إلى انتقادات متزايدة لقرار الاتحاد الانجليزي للعبة بإيقاف كافاني.

وقال الكونميبول في بيان "من الواضح أن الإجراءات التأديبية المفروضة على لاعب أوروغواي لا تأخذ في الاعتبار الخصائص الثقافية واستخدام مصطلحات معينة يتم التحدث بها في الحياة اليومية في أوروغواي.

"يجب دائما الحكم على هذا النوع من التعليقات .. مع مراعاة السياق الذي صدر فيه وقبل كل شيء الخصائص الثقافية لكل لاعب وكل بلد. "الكونميبول يدين دائما بأشد العبارات أي شكل من أشكال التمييز والعنصرية لكن الحالة المحددة التي تم معاقبة كافاني بسببها لا تشكل واحدة منها".

وكان اتحاد لاعبي كرة القدم في أوروغواي حث الاتحاد الإنجليزي للعبة على إلغاء عقوبة إيقاف كافاني قائلاً إن "العقوبة تكشف عن "النظرة العرقية" للاتحاد الإنجليزي".

كما انتقدت جهات أكاديمية في أوروغواي قرار الاتحاد الإجليزي ووصفته بأنه ينم عن جهل الكرة الإنجليزية بالكثير من المعلومات اللغوية والثقافية.