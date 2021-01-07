نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يوافق على رحيل نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رغبته في الانتقال إلى الاحتراف الخارجي والرحيل عن القلعة البيضاء.

ويرغب مصطفى محمد في الرحيل عن الزمالك وخوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لتقارير صحفية فإن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك وافق على رحيل مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن باتشيكو قد وقع على ورقة تفيد بأنه موافق على رحيل مصطفى محمد خلال الفترة الحالية بعد رغبة الأخير في ذلك.