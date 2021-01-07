بعد شكواه ضد الأهلي لـ كاس.. أول تعليق من محمود السلمي "ميسي فلسطين"(خاص)

أعلنت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" موعد جلسة الاستماع المقررة في الشكوى المقدمة من جانب الفلسطيني محمود السلمي ضد النادي الأهلي. وقال محمود السلمي في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "لم أكن أتمني أن أصل إلى تلك المرحلة مع الأهلي، وأحب النادي وسأظل من مشجعيه". ولعب السلمي الذي لعب لصفوف فريق الشباب بالأهلي الحصول على عقده بالكامل بعدما فسخ النادي التعاقد عقب قضاء نصف موسم في صفوف الفريق دون دفع مدة العقد كاملة. وسيتم عقد جلسة الاستماع يوم 14 يناير الجاري، مع عدم حضور أي شخص لمقرها في سويسرا بسبب الاجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، على أن تعقد جلسة الاستماع لشكوي محمود السلمي ضد الأهلي في 27 من الشهر الجاري.

ليبدأ حديثه عن تجربته قائلا: "تجربتي لم تنجح بسبب إهمال النادي الأهلي بموهبتي أولا، ثم أني لعبت المباراة الأولي لي وكانت ودية مع الفريق الأول وقدمت أداء مميزا". وتابع: "بعد تلك المباراة الأمور اختلفت معي بسبب عمرو أنور مدرب الشباب في فريق الأهلي الذي رفض منحي أي فرصة بالنادي، لم يكن في الأساس يرغب في رؤيتي داخل النادي ولم أعرف السبب". وأضاف مواصلا حديثه عن مدرب الشباب: "عندنا سافرت مع المنتخب الفلسطيني علمت أن المدرب قال لا أريده أن يعود، في الحقيقة أنا فضلت الأهلي عن كثير من الأندية وضحيت كثيرا لكني لم أجد تعاملا احترافيا". وأكد: "عندما تعاقدت مع الأهلي كان الاتفاق أن ألعب مع الفريق الأول، لكن بعد ذلك أخبروني أنه وبسبب العدد الكبير سأشارك فترة مع فريق الشباب". وأردف: "وافقت أن ألعب لكن المدرب عمرو أنور كتب فيّ تقريرا أنه لا يريدني دون أن يراني ألعب أي مباراة". واختتم عن كيفية خروجه من القلعة الحمراء موضحا: "خرجت بعدما أصبح قيد اللاعب الفلسطيني مثل الأجنبي وهذا ضعف من فرصي أيضا كثرة النجوم وعدت مرة أخرى لنادي الصداقة في فلسطين ثم خرجت للاحتراف في الأردن".

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