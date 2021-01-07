منديل أبيض ملفوف.. قناة الأهلي تفضح أعمال السحر في نهائي أفريقيا

فجر إيهاب الخطيب مدير قناة الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل عن خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى أمام الزمالك فى نهائى السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات.

وقال الخطيب: "أحد مسئولى الزمالك قبل اللقاء قام برش المياه على دكة بدلاء لاعبي الأهلي قبل موقعة السوبر المصري في الامارات.. ورفضت الحديث عن الأمر بعد خسارة الأهلي اللقب حتى لا يقول اي شخص أننى أبرر الهزيمة".

وقال الخطيب، في تصريحات عبر قناة الأهلي: "في حادثة حصلت في ماتش نهائي القرن مع محمد الشناوي وهو نازل في الشوط التاني الحكم الجزائري غربال نادي على اللاعب وقاله "في حاجة اترمت في المرمي عندك شوفها". وأضاف الخطيب: "الشناوي بص في المرمي لقى منديل أبيض ملفوف.. في ناس بتعمل الحاجات دي، لكن أنا بقولكوا الحاجات دي مالهاش أي تأثير خالص".