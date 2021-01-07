رئيس قناة الأهلي يصدم نجم بيراميدز: مش هيعتّب المنتخب تاني.. فيديو

قال إيهاب الخطيب رئيس قناة الناد الأهلي، إن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم لن يضم أحمد فتحي الظهير الأيمن لبيراميدز مرة أخرى لصفوف الفراعنة. وأكد «الخطيب» في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الصندوق الأحمر» المذاع عبر قناة النادي الرسمية أن حسام البدري اتخذ قرارا بعدم ضم فتحي مرة أخرى بعد مشكلة الشارة التى رفض إعطاءها لمحمد صلاح. وأضاف الخطيب انه تم التنسيق مع عبد الله السعيد قائد منتخب مصر الأول فى حال ضمه الى معسكر الفراعنة المقبل لإعطاء شارة المنتخب إلى محمد صلاح كونه النجم الأبرز بين صفوف الفراعنة ولتألقه اللافت مع فريقه الانجليزي ليفربول.

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