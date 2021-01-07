نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هازارد يتحدث عن أمنيته في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد عن الأمنية التي يأمل في تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وتحدث هازارد في مقابلة مع شبكة راديو وتلفزيون "RTBF" العامة بمناسبة عيد ميلاده الـ30 حول إذا طلب من الملوك المجوس (شخصيات تاريخية مرتبطة بأعياد الميلاد) أن يعطوه صفة من ميسي وكريستيانو وزيدان.

وقال دون شك بخصوص ميسي "قدمه اليسرى"، وبخصوص رونالدو "ظمأه للانتصار والفوز والتسجيل دوماً"، أما زيدان، فقال "طرازه الكروي الرفيع".

وأضاف مازحاً "رغم أنني أمتلك أيضا طرازاً جيداً في اللعب، أليس كذلك؟ لكنه يمتلك طرازاً أعلى".

وحول اللائحة التي يتمنى إزالتها من كرة القدم إذا عرض عليه الفيفا ذلك، قال "تقنية الفار" موضحاً "تسلب الكثير من المتعة من كرة القدم. نسجل وبعدها نتسائل إذا كان الحكم سيحتسبها أم لا، حسناً، لقد صححت الكثير من الأخطاء، لكن الظلم أيضا يعد جزءاً من جمال كرة القدم. دون شك، كنت لأقول وداعاً للفار".

وتجنب المهاجم الدولي البلجيكي الحديث عما إذا كان ينوي اعتزال اللعب في سن الـ35، لكنه أقر أنه فكر في نهاية عقده الحالي مع ريال مدريد حينما سيكون عمره 33 عاماً ونصف العام.

وقال "سنرى كيف حال جسدي وإذا لم تتراكم لدي الإصابات حتى 35 عاماً، لايزال ينقصني الاستمتاع بالكرة، احتاج للاستمتاع باللعبة، دائما ما سأكون مرتبطا بكرة القدم".

وقال إنه لا يشعر بأنه دخل في سن الـ30 وأنه لا يوجد فرق بينه الآن وعما كان عليه عندما أكمل 28 أو 29 عاماً "بدأ سني في الكبر، لكن حسناً، لازلت أشعر أنني شابا، هذا هو الأهم".